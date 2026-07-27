بوتين: الزوارق السريعة الإيرانية أدت دوراً فعالاً في الاشتباك مع أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة «نوفوستي» الروسية، أوردت أن فلاديمير بوتين، أعلن ليلة أمس الأحد خلال لقائه بقادة وعسكريي الأسطول البحري الروسي، أن إيران استخدمت بنجاح ما يُعرف بـ«أسطول البعوض» (الزوارق الصغيرة والسريعة) خلال الاشتباك العسكري مع أمريكا، وأن هذه القوات أظهرت أداءً فعالاً للغاية.

وأشار بوتين، إلى أن مصطلح «أسطول البعوض» ليس جديداً وهو معروف منذ زمن، وقال: «لقد لاحظتم ما يحدث الآن في صراع الشرق الأوسط وأثناء الحرب بين أمريكا وإيران. لقد أثبت أسطول البعوض فعاليته بشكل كبير، والقوات البحرية الإيرانية تستخدمه بنجاح».

وشدد الرئيس الروسي على أنه، بالنظر إلى طبيعة تنفيذ العمليات العسكرية الدقيقة في مختلف المسطحات المائية، فإن تطوير مثل هذه القوات يعد ضرورياً أيضاً للأسطول البحري الروسي.

يُذكر أن صحيفة «فايننشال تايمز» كانت قد ذكرت سابقاً أن طهران تستخدم للسيطرة على مضيق هرمز أسطولاً يضم مئات الزوارق الصغيرة والسريعة. وأوضحت الصحيفة أن هذه الزوارق تتمتع بقدرة عالية على التخفي على طول السواحل الجنوبية لإيران، ويمكن نشرها بسرعة. وأشار التقرير إلى أن معظم هذه الزوارق مزودة بأسلحة خفيفة وحتى صواريخ قصيرة المدى، وتتحرك عادةً في مجموعات لإرهاق السفن الأبطأ.

بوتين يدعو إلى الرد الحازم على محاولات احتجاز السفن التجارية الروسية

وأكد الرئيس الروسي أيضاً أنه في حال حدوث أي محاولة لاحتجاز سفن تجارية روسية، يجب التعامل معها بدقة وحزم، تماماً كما يجب مواجهة القرصنة والقراصنة.

وقال: «تحدث قائد أسطول المحيط الهادئ عن محاولات الأشرار للضغط على أسطولنا البحري، بما في ذلك الأسطول التجاري. أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه في مثل هذه الحالات، يجب بالطبع التصرف بدقة وفي إطار قانون البحار الدولي، ولكن بحزم تام، تماماً كما يجب مكافحة القرصنة والقراصنة».

كما ذكّر بوتين بأنه لا توجد دولة في العالم تمتلك أسطولاً لكاسحات الجليد مثل روسيا. وأوضح أن روسيا تواصل بناء أكبر مجموعة من كاسحات الجليد النووية في التاريخ، والتي ستتيح الملاحة على مدار العام في طريق البحر الشمالي وممر النقل العابر للقطب.

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