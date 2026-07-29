تأكيد استشهاد أحد أبطال طائرة سوخوي 24 التابعة للجيش الإيراني، واستعادة جثمانه الطاهر إلى البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ومن خلال الفحوصات المتخصصة وتحليل الحمض النووي (DNA)، قد تأكيد شهادة العميد الطيار مجيد كاظمي، طيار إحدى طائرات سوخوي 24 الإيرانية التي ألحقت أضراراً جسيمة بقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر خلال هجوم 11 مارس الماضي، وسيعود جثمان هذا البطل، بعد أشهر من فراقه عن وطنه، إلى البلاد خلال ساعات.

وتتواصل جهود الجهات المعنية لتحديد مصير 3 طيارين آخرين من طائرتي سوخوي 24، وسيتم الإعلان عن المعلومات فور توفرها. كما سيتم لاحقاً إبلاغ الجمهور بموعد وتفاصيل مراسم تشييع ودفن جثمان الطيار الشهيد، العميد كاظمي.

في 11 مارس من العام الماضي، أقلعت طائرتان من طراز سوخوي 24 تابعتان للقوات الجوية للجيش الإيراني، من قاعدة الشهيد دوران الجوية في شيراز، رداً على الهجمات الوحشية والجبانة التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي والكيان الصهيوني القاتل للأطفال. وفي عملية جريئة، تمكنتا من اختراق أنظمة الاستطلاع المتطورة والمواقع الرادارية المتعددة للعدو، وقامتا بقصف قاعدة "العديد" في قطر، التابعة للقوات الأمريكية، وألحقتا بها أضراراً جسيمة. ولكن، وخلال عودتهما، تعرضت طائرتا الصقر الإيراني فوق الخليج الفارسي لإصابة من أنظمة الدفاع الجوي للعدو، ومنذ ذلك الحين، تواصلت الجهود لتأكيد وضعية طياري هاتين الطائرتين الشجعان.

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