سي إن إن: لا دليل على مزاعم الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف مخزن أسلحة قرب مستشفى شهداء الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت شبكة CNN بأن تحقيقاتها لم تعثر على أي دليل يثبت صحة ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف مخزن أسلحة لحركة حماس خلال قصفه مستودعاً للمعدات الطبية قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت الشبكة، نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنه لا يمكن تقديم أي أدلة أو وثائق تؤكد صحة هذه المزاعم.

من جانبه، أكد خليل الفهيسي، وهو أحد الممرضين في مستشفى شهداء الأقصى، أن المستودع المستهدف كان يحتوي على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى غسيل الكلى، وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد سلمتها للمستشفى قبل أيام.

وكان شهود عيان قد أفادوا، أمس، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستودعاً للمعدات الطبية يقع بجوار مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى تدمير كامل للمستلزمات الطبية الموجودة داخله، إضافة إلى إلحاق أضرار واسعة بعشرات خيام النازحين المجاورة واندلاع حرائق فيها.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود أن القصف أدى إلى تدمير معدات طبية حيوية كانت مخصصة لخدمة المرضى، في وقت يواصل فيه القطاع الصحي في غزة مواجهة أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة.