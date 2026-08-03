محكمة ألمانية: تشبيه "إسرائيل" بالنازية ليس جريمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أوضح موقع بيك الألماني، أن مستخدمة، قارنت في منشورات عبر حسابها بموقع إنستغرام، بين ممارسات الاحتلال وأساليب النظام النازي في المانيا، باستخدام الصليب المعقوف النازي وعلم الحزب النازي.

وبرأت محكمة إقليمية عليا في مدينة تسفايبروكيم جنوب غرب ألمانيا، الفتاة، وقالت إنها استخدمت حقا في التعبير عن حرية الرأي ولا يوجد أي مخالفة.

ووفقا للمحكمة، فإن جريمة استخدام رموز منظمات غير دستورية لا تتحقق إذا استخدمها شخص ما لانتقاد أساليب دولة إسرائيل بشدة، وبالتالي التنصل بوضوح من مظالم الحقبة النازية أو إدانتها.

وكانت محكمة ابتدائية في مدينة لودفيغسهافن قد حكمت على المرأة بدفع غرامة قدرها 2400 يورو (2768 دولارا أمريكيا) لاستخدامها رموز منظمات غير دستورية.

لكن الفتاة لجأت للاستئناف، وقامت محكمة تسفايبروكن بنقض الحكم، وحذرت من تفسير رموز النازية بشكل موسع في ضوء حرية التعبير عن الرأي.

وكانت الفتاة نشرت جدولا يقارن أفعال النازية بأفعال الاحتلال في فلسطين، وقمسته نصفين أحدهما يمثله علم النازية والثاني علم الاحتلال.