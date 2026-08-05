تألق المنتخب الايراني للتايكوندو في سيول بحصدهم 17 ميدالية ملونة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تُقام بطولة العالم للتايكوندو "هانمادانغ" 2026 في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس، وتستضيفها "كوكي وان"، المقر العالمي للتايكوندو، في سيول، كوريا الجنوبية، ويشارك فيها رياضيون من 64 دولة حول العالم. كما شارك المنتخب الإيراني في هذه البطولة بـ 24 رياضيًا.

يقود المنتخب الإيراني المدرب محمد أمين نامجو، ويرافقه المدرب جلال أقدم. خُصص اليومان الأولان من البطولة للمرحلة التمهيدية، وفي نهاية هذه المرحلة، تأهل 9 رياضيين إيرانيين إلى النهائيات. في اليوم الأول من النهائيات، تألق ممثلو بلادنا بفوزهم بثلاث ميداليات ذهبية، وثلاث فضية، وثلاث برونزية.

وفي اليوم الرابع من المنافسة، شارك الممثلون الإيرانيون في مختلف منافسات هانمادانغ، وحصدوا ثماني ميداليات إضافية. فاز رضا محمديان بالميدالية الذهبية في منافسات الجمباز (Jumok) للفئة العمرية من 19 إلى 39 عامًا، وفازت شكيبا بالميدالية الذهبية في الوثب العالي لفئة 19 عامًا.

كما فاز جلال أقدم بالميدالية الفضية في منافسات الجمباز (Jumok) لفئة 60 عامًا، وفازت عارفة بورشمسي بالميدالية الفضية في منافسات الجمباز (Jumok)، وفازت ليلي عليدوستي بالميدالية الفضية في منافسات الجمباز (Jumok) لفئة 40 عامًا، وفازت سمين باقري بالميدالية الفضية في منافسات نوبي أبشاجي لفئة 19 عامًا. وفي المنافسات التالية، فاز ناصر امينيان وليلى كشاورزي بالميدالية البرونزية في منافسات بال كيوكبا (Pal Kyokpa) للفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا.

بإضافة ميداليات اليومين الثالث والرابع، يكون الممثلون الإيرانيون قد حصدوا حتى الآن 17 ميدالية قيّمة، منها 5 ميداليات ذهبية، و6 فضية، و6 برونزية، في بطولة العالم للهانمادانغ 2026. وتستمر البطولة حتى 5 أغسطس، على أن تُقام نهائيات الفئات الأخرى خلال الأيام القادمة.

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