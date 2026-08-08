ارتفاع سعر النفط إلى 83 دولاراً و55 سنتاً للبرميل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعاً في تداولات الأمس. فبعد أن سجل خام برنت انخفاضاً حاداً في مستهل التعاملات، وصولاً إلى 80 دولاراً للبرميل في لحظات معينة، عاودت الأسعار الارتفاع مجدداً نتيجةً لعدم ثقة المستثمرين بإعادة فتح مضيق هرمز.

وصعد سعر خام برنت في تداولات الأمس بنحو 1.29% ليبلغ 83 دولاراً و55 سنتاً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.15% مسجلاً 78 دولاراً و18 سنتاً للبرميل.

ويبدو أن المستثمرين ما زالوا متشككين بشأن التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما يلقي بظلاله من الشك وعدم اليقين على سوق النفط. وتشير الإحصاءات إلى تراجع كبير في الاحتياطي الاستراتيجي للخام الأميركي، ليصل إلى نحو 304 ملايين برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983. كما يتوقع العديد من الخبراء أن يصل سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل في حال تجدد الاشتباكات.

وعموماً، شهد سوق النفط في الأشهر الأخيرة تقلبات واسعة نتيجة النزاعات الممتدة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما جعل المستثمرين أكثر حساسية وحذراً في تداولاتهم.

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