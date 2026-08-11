المخزون الاستراتيجي الأميركي للنفط يبلغ أدنى مستوى له

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن سي إن بي سي، أنه في ظل الضغوط التي يتعرض لها المخزون العالمي للنفط نتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، انخفض حجم النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى أقل من 300 مليون برميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين، تراجع حجم هذا الاحتياطي الاستراتيجي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.1 ملايين برميل ليصل إلى 298.7 مليون برميل، وهو الآن في أدنى مستوى له منذ يناير 1983.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر في مارس الماضي، في خطوة وُصفت بأنها إعلامية وشعبوية، أمراً بالإفراج عن 172 مليون برميل من النفط، وذلك بعد أن تسبب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران في جعل مضيق هرمز الاستراتيجي غير آمن، مما أدى إلى حدوث أكبر اضطراب في إمدادات النفط الخام في التاريخ.

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