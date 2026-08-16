6 جامعات إيرانية ضمن قائمة أفضل ألف جامعة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن معهد الاستشهاد والرصد لعلوم وتقنيات العالم الإسلامي (ISC)، قال محمد مهدي علويان مهر، رئيس المعهد، إن تصنيف شنغهاي يُعد أحد أكثر التصنيفات العالمية المرموقة، وتصدر نتائجه جامعة شنغهاي جياو تونغ. وقد نُشر هذا التصنيف دولياً للمرة الأولى عام 2003، ويتم تحديثه سنوياً منذ ذلك الحين.

وأضاف علويان مهر أن تصنيف شنغهاي لعام 2026 شمل أفضل 1000 جامعة في العالم، وحافظت جامعات هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من الولايات المتحدة، كما في السنوات الماضية، على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي.

وأوضح أن 6 جامعات إيرانية حضرت في تصنيف العام الجاري، كما كان الحال في العام الماضي.

وأشار إلى أن حضور الجامعات الإيرانية في هذا التصنيف العالمي بدأ للمرة الأولى عام 2009 بجامعة واحدة هي جامعة طهران، موضحاً أن إيران واصلت منذ ذلك الحين تعزيز حضور جامعاتها في هذا التصنيف.

وبيّن أن الرسم البياني الخاص بالتصنيف يستعرض حضور جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ عام 2018، وهو العام الذي بدأ فيه نظام تصنيف شنغهاي تصنيف ألف جامعة عالمية.