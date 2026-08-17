ترامب يهدد عُمان بالقصف

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» يوم الاثنين، إنه إذا وقفت عُمان في طريق الولايات المتحدة، فسوف يتم قصفها بشدة.

كما جدد الرئيس الأمريكي ادعاءاته بشأن وجود قناة اتصال مع إيران، مشيراً إلى أن هناك قناة خلفية للتواصل مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني.

وادعى ترامب أنه ليس في عجلة من أمره بشأن إيران ولا يلتزم بجدول زمني محدد، في حين كرر موقفه القائل بضرورة استسلام طهران.

ورغم الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية المتزايدة على خلفية الحرب مع إيران، قال ترامب إن الانتخابات النصفية الأمريكية لن يكون لها أي تأثير على موقفه تجاه إيران.

وادعى الرئيس الأمريكي: «هناك قناة اتصال سرية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وأنا لست في عجلة من أمري».