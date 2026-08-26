مصر: الأوضاع في المنطقة وصلت إلى طريق مسدود؛ ونحن على تواصل مع الجانب الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، قال في مقابلة مع مجلة ناشيونال الإماراتية: هناك مشكلة، وكما تعلمون، نحن في حالة لا حرب ولا سلام.

وأضاف أن الأوضاع وصلت إلى ما يشبه الطريق المسدود.

وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها مع الجانب الإيراني، وأن القاهرة تسعى إلى إنهاء فوري لهذا الصراع، بناءً على بنود اتفاق يشمل بحث البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأميركية، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتحقيق وقف إطلاق النار.

وقال إن الاتفاق الذي وقعته أميركا وإيران في يونيو، والذي كان يهدف إلى تهيئة الأرضية للمفاوضات لإنهاء الحرب، انهار الشهر الماضي. وكان من المقرر أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تخفيف العقوبات وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن لم يتحقق أي من الأمرين.

يُذكر أن العدوان العسكري على إيران وقع في وقت كانت البلاد تجري فيه مفاوضات مع أميركا. وحالياً، أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً أنها لا تسعى إلى توسيع الحرب، لكنها لن تستسلم أمام مطامع أميركا وإدارة ترامب.

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