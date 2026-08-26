سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الصين يلتقي عراقجي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد الرضا رحماني فضلي، سفير إيران في الصين، التقى اليوم بالسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، وأجرى معه حواراً.

وخلال هذا اللقاء، قدّم سفير البلاد تقريراً عن آخر الإجراءات والمبادرات التي تم تنفيذها، والبرامج الجاري تنفيذها لتطوير وتعميق العلاقات وتوسيع التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية.

وأشار وزير الخارجية إلى الأهمية الخاصة للعلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين، وإرادة قائدي البلدين لتعميق وتوسيع التعاون، وأكد على ضرورة الاستفادة من القدرات المتاحة، والإسراع في تنفيذ الاتفاقات والمشاريع المشتركة، ولا سيما في إطار برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاماً.

كما شدد عراقجي على أهمية متابعة المشاورات والتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

/انتهى/