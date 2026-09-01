دهقان: زيادة رحلات العبور عبر أجواء إيران؛ رادارات جديدة في الطريق

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مرتضى دهقان، المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، أعلن عن زيادة الرحلات العابرة للأجواء الإيرانية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتعزيز سعة الأجواء الإيرانية، مشيراً إلى أن جزءاً من معدات المساعدة الملاحية في بعض المطارات تضررت خلال الحرب، وتم إصلاح المعدات المتضررة في عدد من المطارات أثناء الحرب.

وأضاف أنه بالنسبة للمطارات التي تضررت معداتها الملاحية بشكل كبير، تم وضع وتنفيذ خطط طيران جديدة باستخدام طرق بديلة.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أنه بالتزامن مع تنفيذ هذه الخطط، تم تلقي آراء وملاحظات منظمة الطيران المدني، ويجري العمل على شراء وإدخال عدة رادارات إلى البلاد، كما تُجرى عمليات البنية التحتية وتجهيز مواقع تركيب هذه المعدات، بحيث تدخل في الدورة التشغيلية في أقصر وقت ممكن بعد وصولها.

وشدد على أولوية تعزيز السلامة وزيادة سعة الأجواء الإيرانية، مؤكداً أن شراء المعدات وتجهيز الأجواء في الظروف الراهنة هي من أولويات شركة المطارات والملاحة الجوية، وأن المعدات الجديدة يمكن أن تساهم في زيادة سعة الأجواء وإنشاء مسارات وقدرات جديدة في المجال الجوي للبلاد.

وتابع دهقان أن كامل الأجواء الإيرانية تخضع حالياً للسيطرة، وأن المعدات الجديدة التي يجري تركيبها ستوفر الأساس لزيادة سعة الأجواء الإيرانية.

زيادة ثقة شركات الطيران الأجنبية بسلامة الأجواء الإيرانية

وأشار أيضاً إلى زيادة ثقة شركات الطيران الأجنبية بخدمات مراقبة الحركة الجوية الإيرانية، مؤكداً أن بعض الشركات الأجنبية تأكدت من أن خدمات مراقبة الحركة الجوية في أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية آمنة.

وأكد نائب وزير الطرق والإسكان أن عدد الرحلات العابرة للأجواء الإيرانية يتزايد يومياً.

واختتم دهقان كلمته معرباً عن أمله في استمرار زيادة الرحلات العابرة وتطوير القدرات الجوية للبلاد، مع استمرار التعاون والتآزر بين الأجهزة المعنية.

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