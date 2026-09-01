ضبط 502 كيلوغرام من الحشيش والكريستال في الحدود البحرية لچابهار

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد علي أكبر جاودان، في معرض شرحه لنجاح حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان في السيطرة على الحدود البحرية والبرية، قال إن الجنود في قاعدة حرس الحدود البحرية في چابهار، وبفضل إحاطتهم الاستخباراتية وسيطرتهم على المياه الإقليمية، علموا بنشاط عصابة كبرى لتهريب المخدرات لنقل شحنات ثقيلة من المواد الأفيونية في نطاق مسؤوليتهم، قبل دخولها إلى البلاد.

وأضاف قائد حرس الحدود أن جنود البحر، وبإجراءات عملياتية فورية، وخلال عملية قوية، أحبطوا محاولات المهربين لعبور المواد الأفيونية عبر الحدود البحرية إلى داخل البلاد، باستخدام تقنيات قتالية وبحرية في اشتباك مسلح.

وتابع العميد جاودان أنه خلال هذه العملية، تم ضبط سيارة لاندكروزر ودراجة نارية، وعُثر على 502 كيلوغرام من المواد الأفيونية من نوع الحشيش والكريستال.

/انتهى/