تلغراف: إيران قادرة على إخراج الولايات المتحدة من المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة «تلغراف» ذكرت أن إيران تعمل على إثبات قدرتها على دفع الولايات المتحدة إلى الخروج من منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن القواعد الأمريكية، التي كان يُفترض أن تؤدي دوراً رادعاً في مواجهة الهجمات، تحولت الآن إلى أهداف للهجمات.

وأكدت «تلغراف» أن هذا الأمر دفع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج الفارسي إلى إعادة النظر في مدى اعتمادهم على واشنطن لتوفير أمنهم، مشيرة إلى أن الحرب مع إيران لم تسر، وفقاً للتقرير، كما كان المسؤولون الأمريكيون يخططون لها، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وتضرر البنية التحتية للطاقة في السعودية.

وبحسب التقرير، تحولت الاستراتيجية الأمريكية المستمرة منذ 30 عاماً، والقائمة على الانتشار الواسع للقوات في القواعد العسكرية بمنطقة الخليج الفارسي، خلال الحرب إلى مصدر لنقاط ضعف، إذ أدت الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في المنطقة إلى إلحاق أضرار بمئات المباني والمنشآت أو تدميرها، فضلاً عن استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية الأمريكية.