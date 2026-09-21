بيان وزارة الخارجية في إدانة جرائم الكيان الصهيوني في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت، في بيان لها، استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة والضفة الغربية.

وجاء في هذا البيان:

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض إعرابها عن اشمئزازها وقلقها العميق إزاء استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تدين الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الهجوم الأخير للكيان الصهيوني على المسجد الأقصى وانتهاك حرمة هذا المكان المقدس.

وأكد البيان، في معرض إشارته إلى استمرار الدعم التسليحي والمالي والسياسي لبعض الدول للكيان الصهيوني، أن على المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لوقف هذه الإجراءات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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