الحرس الثوري: تدمير طائرة MQ-1 أميركية أخرى في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي أعلنت في بيان لها:

قبل قليل، تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أخرى من نوع MQ-1 تابعة للجيش الأميركي الإرهابي، بنيران النظام الدفاعي الجوفضائي الحديث للحرس الثوري، وتحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد، في أجواء مضيق هرمز.

والنقطة المهمة هي أن هذه الطائرة المسيّرة المتطورة، المعروفة بـ"جزار قندهار" بعد 20 ألف ساعة طيران فوق أفغانستان، جرى إخراجها منذ سنوات من التنظيم القتالي للقوات البحرية والجوية الأميركية، وحلّت محلها طائرة MQ9 المسيّرة. ونظراً لتدمير جزء كبير من طائرات MQ9 الأميركية، اضطرت أميركا مجدداً إلى استخدام هذه الطائرة المسيّرة؛ وبفضل الله، يتم صيد كلتيهما على نطاق واسع بواسطة النظام الدفاعي الحديث للحرس الثوري.

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