 القائد العام للحرس الثوري یعزي برحيل آية الله شبيري زنجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء أحمد وحيدي، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، رسالة بمناسبة رحيل المرجع الديني الشيعي البارز، آية الله العظمى السيد موسى شبيري زنجاني (رحمه الله). وفيما يلي نص رسالة التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ"

لقد خلّف الرحيل المؤلم للمرجع الديني الشيعي البارز، وفقيه مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) -أهل العصمة والطهارة-، آية الله العظمى السيد موسى شبيري زنجاني (قدس سره الشريف)، حزناً وأسىً عميقين في نفسي وفي نفوس جميع القادة والمسؤولين والمقاتلين في حرس الثورة الإسلامية.

لقد قضى ذلك العالم الرباني والفقيه المرموق حياته المباركة في نشر التعاليم النيرة لأهل البيت (عليهم السلام) والسعي بإخلاص لرفعة الفقه الجعفري. وكان لحضوره العلمي المبارك في حوزة قم العلمية -ولا سيما إمامته لصلاة الجماعة في مدرسة "فيضية" وفي الحرم الطاهر للسيدة معصومة (عليها السلام)- أثرٌ كبير، إذ مثّل امتداداً لإرث والده الجليل ومصدراً للألفة والارتباط الروحي لطلاب العلوم الدينية والعلماء. أتقدم بخالص العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل إلى المقام المقدس لـ "بقية الله الأعظم" (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، وإلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي (دام ظله)، وإلى المراجع العظام، والحوزات العلمية، وعائلته الكريمة، وكافة محبيه.

نسأل الله العلي القدير أن يحشر الروح الطاهرة لذلك العالم الجليل مع أسلافه الأطهار، وأن يمنّ على ذويه بالصبر والأجر الجزيل، مقروناً بالثبات والصمود وطمأنينة القلب ورسوخ الخطى في رحاب الولاية.

اللواء أحمد وحيدي

القائد العام للحرس الثوري الإسلامي

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