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٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٢:٤٠ م

رئيس الجمهورية يعزي بوفاة آية الله شبيري زنجاني

رئيس الجمهورية يعزي بوفاة آية الله شبيري زنجاني

قدّم رئيس الجمهورية، في رسالة له، التعازي بوفاة العالم والفقيه آية الله شبيري زنجاني إلى مقام بقية الله الأعظم، وقائد الثورة المعظّم، والمراجع العظام، وأسرة هذا العزيز الشريف، والحوزات العلمية، وطلابه، ومقلديه، والشعب الإيراني الشريف.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قدّم رئيس الجمهورية، في رسالة له، التعازي بوفاة العالم الرباني والفقيه الصمداني آية الله شبيري زنجاني إلى مقام بقية الله الأعظم، وقائد الثورة المعظّم، والمراجع العظام، وأسرة هذا العزيز الشريف، والحوزات العلمية، وطلابه، ومقلديه، والشعب الإيراني الشريف.

وقال بزشكيان: كان آية الله شبيري زنجاني فقيهاً عميق التفكير، ومن أركان الحوزات العلمية المعاصرة العلمية والبحثية والأخلاقية.

وكان في الطليعة في التواضع للناس، واللطف والتسامح، والحرص على تنزيه جوهر الدين من التحريف والخرافة. إن فقدان هذا الفقيه البارز خسارة لا تُعوّض.

/انتهى/

رمز الخبر 1974006

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