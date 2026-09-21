وفاة المرجع الديني آية الله شبيري زنجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب المرجع الديني البارز في العالم الشيعي، آية الله شبيري زنجاني في بيان عن رحيل سماحته.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

لقد انتقلت الروح الطاهرة لفقيه أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام)، والمرجع الديني الكبير للعالم الشيعي، آية الله العظمى شبيـري زنجاني (قدس سره الشريف)، إلى جوار ربها.

لقد كانت حياته المباركة ومسيرته الحافلة بالعطاء زاخرة بالتعمق الفكري، والجهاد العلمي المتواصل، والجهود المخلصة في صون الفقه الأصيل والارتقاء به، ونشر معارف الإسلام، والحفاظ على وجود التشيع، فضلًا عن حرصه الصادق على خدمة الناس ورعاية شؤونهم.

وإذ نتقدم بأحر التعازي بهذا المصاب الأليم إلى المقام المقدس لصاحب الأمر، بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، وإلى الحوزات العلمية المباركة، والشعب الإيراني الكريم، ومقلدي المرجعية ومحبيها في مختلف أنحاء العالم، نعلن أن موعد مراسم تشييع ودفن الجثمان الطاهر للفقيد سيُعلن لاحقًا.

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