الرئيس بزشكيان: عليكم بناء مستقبل البلاد بحيث لا يجرؤ اي اجنبي على العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بزشكيان وفي كلمته التي القاها صباح اليوم الاثنين في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد في مدرسة "فاطمة الزهراء (عليها السلام)" الابتدائية في طهران، وصف التلامذة بأنهم "جواهر": إذا أردتم أن تكون عقولكم وأفكاركم في أفضل حال، فستكونون كذلك. عليكم أن تفعلوا شيئًا لبناء مستقبل هذا الوطن بحيث لا يجرؤ أي اجنبي على العدوان".

وأكد على ضرورة بذل الجهد والتعاطف بين الطلاب، قائلاً: "يجب أن تتضافر الجهود وأن تكونوا أصدقاء، وأن تعملوا بجد، وأن تساعدوا بعضكم بعضاً، فإذا لم تصبحوا أصدقاء وتنازعتم، ستضيع كل جهودكم سدىً.

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا أيضاً. لقد هيأ لكم أفراد قواتنا المسلحة بيئة رائعة، وسيبذل معلمونا الأعزاء كل جهدهم لتعليمكم وتثقيفكم على أكمل وجه".

وأكد الرئيس بزشكيان أن الإنسان قادر على بلوغ أعلى المراتب، قائلاً: "بإمكانكم أن تصبحوا الأفضل، وسنسعى جاهدين لجعلكم كذلك. كونوا أصدقاء، وتعاونوا، وساعدوا بعضكم بعضاً".

وفي إشارة إلى أهمية مساعدة العائلة والآخرين، قال: "ساعدوا والديكم في المنزل. ساعدوا أصدقاءكم. الإنسان إنسان بقدر ما يساعد الآخرين. نستطيع اكتساب المعرفة والمهارات وحل مشاكل الناس، والأحياء، والعائلات، والمدن، والدول، بل والعالم أجمع. أنتم قادرون على ذلك".

وأكد الرئيس بزشكيان على ضرورة التدريب المهني، قائلاً: "التعلم دون اكتساب المهارات ليس فعالاً. يجب أن نتعلم ونتمكن من تطبيق ما تعلمناه. سنساعدكم في ذلك. نثق بكم، ونحن ملتزمون بدعمكم، وسنبذل قصارى جهدنا، بإذن الله، لكي تُظهروا أفضل ما فيكم."

وخاطب الطلاب قائلا: "أنتم أثمن من الذهب. أنتم الأفضل، إن أردتم أن تكونوا الأفضل."

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