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٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:٠٠ ص

اللواء كرمي: لن نتراجع قيد أنملة أمام العدو

اللواء كرمي: لن نتراجع قيد أنملة أمام العدو

قال قائد القوة البرية للحرس الثوري إنهم لن يتراجعوا قيد أنملة أمام العدو، تماماً كما في فترة الدفاع المقدس.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء كرمي، قائد القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي، شدد خلال زيارته للقواعد العملياتية في مناطق شمال غرب البلاد، في معرض تخليده ذكرى شهداء فترة الدفاع المقدس، على استمرار الجهوزية والصمود في وجه التهديدات.

وأشار إلى روح الصمود لدى المقاتلين في فترة الدفاع المقدس، وقال إنهم، بتوكلهم على الله، لن يتراجعوا قيد أنملة أمام العدو، تماماً كما في فترة الدفاع المقدس.

كما شدد قائد القوة البرية للحرس الثوري الإسلامي على استمرار مسار المقاومة والصمود، وقال إن المستقبل للإسلام العزيز وللشعب الإيراني البطل.

/انتهى/

رمز الخبر 1974070

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