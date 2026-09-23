سيناتور أميركي: تهديدات ترامب ضد إيران جريمة حرب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن بيرني ساندرز، السناتور الأميركي، أكد في منشور على منصة افتراضية أن إبادة الشعب الإيراني كما هدد ترامب تشكل جريمة حرب وعملاً وحشياً لا ينبغي لأميركا أن تكون لها أي علاقة به على الإطلاق.

وأضاف: لا، سيدي الرئيس، لا ينبغي لنا إبادة الشعب الإيراني. هذه جريمة حرب وعمل وحشي.

وأوضح ساندرز أن العدوان الأميركي على إيران غير قانوني، وأن الكونغرس يجب أن يتحرك فوراً لإنهاء هذه الحرب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان ترامب قد ادعى في موقفه الوقح خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب اتخاذ قرار كبير بشأن إيران؛ إما توقيع اتفاق كبير مع هذا البلد أو إبادته!

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