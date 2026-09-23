استشهاد نساء وأطفال يمنيين في هجمات الطائرات السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الميادين أن وزارة الصحة اليمنية التابعة لحكومة صنعاء أكدت أن الهجمات السعودية على تعز والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد وإصابة 24 شخصاً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت هذه الوزارة أن الهجمات السعودية تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية والإنسانية، وأن على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته في هذا الصدد.

كما أفادت شبكة المسيرة بهجمات صاروخية سعودية على منطقة الظاهر في محافظة صعدة.

وكانت الطائرات السعودية قد استهدفت خلال الساعات الماضية محافظتي الحديدة وتعز أيضاً.

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