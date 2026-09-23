متحدث الخارجية: نقلت شروط إيران بوضوح في تبادل الرسائل غير المباشر مع أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "بقائي" كتب اليوم الأربعاء في تدوينة عبر منصة "إكس": لقد أُجريت أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة جولة جديدة من تبادل الرسائل ونقلها عبر الوسيط القطري بين إيران وأمريكا، وذلك في إطار الاتصالات التي تجري بوساطة عدد من الدول بين البلدين.

وأضاف متحدث الخارجية: استمرت هذه العملية نحو ساعتين، وخلالها تم إبلاغ الجانب الأمريكي بمواقف إيران وشروطها لاستئناف المسار الدبلوماسي، بشكل واضح وصريح لا يترك مجالا لأي التباس أو غموض، ولا يترك للطرف الآخر أي مجال لتقديم الأعذار أو الذرائع.

وختم "بقائي" تدوينته بالقول: إن شروط إيران واضحة وصريحة، وهي: وقف الإجراءات العدوانية الأمريكية، بما فيها الحصار البحري والإرهاب الاقتصادي، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو المقيدة، وضمان حرية الملاحة البحرية وفق التفاهم المتفق عليه بين الدولتين الساحليتين، وغير ذلك.