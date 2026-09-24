اللواء حاتمي: رئيس الجمهورية كان صوت صلابة الشعب الإيراني المختار والشجاع

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني، أصدر رسالة على صفحاته في منصتي فيراستي وإكس، في معرض تقديره وشكره لكلمة مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف تصريحاته بأنها "صوت صلابة الشعب الإيراني المصطفى والشجاع".

وجاء نص رسالة القائد العام للجيش كالتالي:

سعادة السيد رئيس الجمهورية؛ أحسنت، ونشكرك بصدق.

كانت كلمة رئيس الجمهورية المحترم صوت صلابة الشعب الإيراني المبعوث والشجاع والمقاوم، وتجلياً لتماسك الاتحاد والانسجام والتنسيق في كل إيران أمام العدو المتجبر.

لقد أظهر الدكتور بزشكيان للعالم حقانية واقتدار وإرادة إيران الإسلامية المقتدرة والمرفوعة الرأس للدفاع عن الاستقلال والسلامة الإقليمية ونظام الجمهورية الإسلامية.

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