دورة الألعاب الآسيوية 2026..منتخب إيران للسيدات في الكابادي يحقق فوزه الثاني بتغلبه على بنغلاديش

وأفاج مراسل وكالة مهر للأنباء في ناغويا، انه واجه المنتخب الإيراني للسيدات نظيره البنغلاديش اليوم (الثلاثاء) في ثاني مبارياته بالبطولة، حيث قدّم أداءً قوياً أسفر عن فوزهن بنتيجة 54-19.

وكانت اللاعبات الإيرانيات قد نجحن سابقاً في التغلب على الدولة المضيفة، اليابان، في المباراة الافتتاحية، ليحققن بذلك فوزهن الثاني على التوالي وبداية ناجحة في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني للسيدات نظيره الهندي القوي يوم الأربعاء في الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت طهران.

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