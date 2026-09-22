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٢٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٠٨ م

دورة الألعاب الآسيوية 2026..منتخب إيران للسيدات في الكابادي يحقق فوزه الثاني بتغلبه على بنغلاديش

دورة الألعاب الآسيوية 2026..منتخب إيران للسيدات في الكابادي يحقق فوزه الثاني بتغلبه على بنغلاديش

حقق المنتخب الإيراني للسيدات في رياضة الكابادي الفوز على نظيره البنغلاديشي في مباراته الثانية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا.

وأفاج مراسل وكالة مهر للأنباء في ناغويا، انه واجه المنتخب الإيراني للسيدات نظيره البنغلاديش اليوم (الثلاثاء) في ثاني مبارياته بالبطولة، حيث قدّم أداءً قوياً أسفر عن فوزهن بنتيجة 54-19.

وكانت اللاعبات الإيرانيات قد نجحن سابقاً في التغلب على الدولة المضيفة، اليابان، في المباراة الافتتاحية، ليحققن بذلك فوزهن الثاني على التوالي وبداية ناجحة في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيراني للسيدات نظيره الهندي القوي يوم الأربعاء في الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1974040
جواد ماستری فراهانی

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