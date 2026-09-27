احتجاجات للشعب العراقي على قرار الحكومة إلغاء الرحلات الجوية الايرانية +فیديو

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه "لا ينبغي أن نكون تابعين لأمريكا. إذا لم تعد الرحلات الجوية الإيرانية، فلا ينبغي لأي طائرة أخرى أن تهبط". هذا ما صرح به حشد من المتظاهرين العراقيين في البصرة، رافعين الأعلام الإيرانية، في مسيرة احتجاجية ضد قرار الحكومة العراقية إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية. وقد امتدت الاحتجاجات إلى بغداد والنجف وكربلاء.

في الأسبوع الماضي، فرضت اميركا قيودًا على رحلات شركات الطيران الإيرانية كجزء من عقوباتها الجائرة، وبناءً على ذلك، تم تعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى بغداد والنجف وأربيل والسليمانية.

في البصرة، نُظّمت مسيرة مساء السبت، حضرها خلف البدران، رئيس مجلس محافظة البصرة، ومجموعة من النشطاء في المدينة.

وأعلن المتظاهرون أنهم سينقلون احتجاجاتهم إلى المطارات إذا استمر تعليق الرحلات الجوية الإيرانية. ويوم الاثنين، ستشهد النجف مسيرة أخرى.

وتشير الانباء في الوقت ذاته، الى ان بغداد تتفاوض مع واشنطن لإعادة تسيير الرحلات الجوية الإيرانية إلى بعض المطارات العراقية.

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