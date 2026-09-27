  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٢:٠٩ م

وهم واشنطن وتل أبيب.. الانفصاليون خططوا للسيطرة على طهران بدعم شعبي

وهم واشنطن وتل أبيب.. الانفصاليون خططوا للسيطرة على طهران بدعم شعبي

كشفت تفاصيل المخطط المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل عن مساعٍ لإقامة مركز قيادة بمشاركة ضباط رفيعي المستوى من الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إلى جانب قادة الجماعات الكردية الانفصالية، بهدف تقسيم إيران وتغيير نظام الحكم فيها، إلا أن المخطط أُحبط في مراحله الأولى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المخطط المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي أفضى إلى تشكيل مركز قيادة بمشاركة ضباط رفيعي المستوى من جهازَي الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، إلى جانب قادة الجماعات الكردية الانفصالية، كان يهدف إلى تنفيذ سيناريو تقسيم إيران وتغيير النظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إلا أن هذا المخطط أُحبط في مراحله الأولى ولم يصل إلى غايته، في ظل مشاركة المواطنين الأكراد في الميدان، إلى جانب الإشراف الاستخباري والتعامل الحازم من جانب قوات الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك استهداف مقرات هذه الجماعات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

رمز الخبر 1974171
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات