وهم واشنطن وتل أبيب.. الانفصاليون خططوا للسيطرة على طهران بدعم شعبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المخطط المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي أفضى إلى تشكيل مركز قيادة بمشاركة ضباط رفيعي المستوى من جهازَي الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، إلى جانب قادة الجماعات الكردية الانفصالية، كان يهدف إلى تنفيذ سيناريو تقسيم إيران وتغيير النظام الحاكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إلا أن هذا المخطط أُحبط في مراحله الأولى ولم يصل إلى غايته، في ظل مشاركة المواطنين الأكراد في الميدان، إلى جانب الإشراف الاستخباري والتعامل الحازم من جانب قوات الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك استهداف مقرات هذه الجماعات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.