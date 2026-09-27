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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١١:٣٣ ص

الرئيس بزشكيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان تجمع بينهما علاقات تعاون مثمرة

الرئيس بزشكيان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان تجمع بينهما علاقات تعاون مثمرة

هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في رسالتين منفصلتين، الزعيم الوطني لتركمنستان "قربانقلي بردي محمدوف" ورئيس تركمنستان "سردار بردي محمدوف" بمناسبة ذكرى استقلال تركمنستان.

أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية "مسعود بزشكيان" في رسالتين منفصلتين وجههما إلى الزعيم الوطني لتركمنستان "قربانقلي بردي محمدوف" ورئيس تركمنستان "سردار بردي محمدوف" عن تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال تركمنستان مؤكداً على السعي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة على الروابط المشتركة والمصالح المتبادلة.

وقال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في رسالته: الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان تجمع بينهما علاقات تعاون مثمرة، ترتكز على المصالح المشتركة والإرادة السياسية الصادقة لكبار المسؤولين في كلا البلدين، معرباً عن ثقته في أن هذا التعاون، المستند إلى روابط القربى والمصالح المتوافقة، سيشهد مزيداً من التطور والتعزيز في المستقبل.

كما شدد الرئيس "بزشكيان" في رسالته على أن الروابط التاريخية والدينية والحضارية العميقة، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، قد شكلت ركيزة أساسية لترسيخ التعاون البنّاء بين البلدين، مؤكداً إيمانه الراسخ بأن هذه القواسم المشتركة ستفتح آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة بين إيران وتركمانستان في المرحلة المقبلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974170
جواد ماستری فراهانی

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