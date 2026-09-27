مخرج "نازا" يرد على نتنياهو: تصريحاته خطيرة ولن تُسكتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "هآرتس" العبرية مع أبراهام قبيل عرض الفيلم ضمن مهرجان نيويورك السينمائي، ومن المقرر أن تنشرها كاملة الأحد.

وكان قد شبه نتنياهو ، تأثير الفيلم بإطلاق "عشرات الصواريخ الباليستية" على إسرائيل، ضمن هجوم متصاعد على العمل ومخرجيه، يوفال أبراهام وراشيل زور.

وردا على ذلك، قال أبراهام: "هذه تصريحات خطيرة ومختلة"، مضيفا: "ما يحاول قوله واضح، لكن ذلك لن يُسكت الفيلم أو الضباط والجنود الإسرائيليين الذين يتحدثون فيه".

ويتناول "نازا" منظومة الاستخبارات وآليات اختيار أهداف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مستندا إلى شهادات 24 ضابطا وجنديا إسرائيليا من الجيش والاستخبارات، أخفيت هوياتهم.

واسم الفيلم مأخوذ من اختصار يستخدمه ضباط الاستخبارات الإسرائيليون للإشارة إلى العدد المتوقع للمدنيين الذين قد يقتلون في غارة جوية، وفق القائمين عليه.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي، بعدما حظي لدى عرضه بتصفيق استمر نحو 25 دقيقة.

وأثار الفيلم منذ عرضه حملة إسرائيلية ضد مخرجيه، إذ دعا وزير الثقافة ميكي زوهار إلى سحب جنسيتهما، واتهمهما بـ"الخيانة"، فيما أعلن نتنياهو عزمه الدفع بتشريعات تتيح سحب الجنسية ممن يتهمهم بـ"تشويه سمعة" جنود الجيش وإسرائيل.

كما تعرض المخرجان لتهديدات، فيما انتشرت في مدينة أسدود رسومات تصف أبراهام وزور بـ"الخونة".

كما هاجم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الفيلم، ووصفه بأنه "هجوم على إسرائيل"، وقال إن الجيش سيستخدم "كل الأدوات" المتاحة له لمواجهة ما يتضمنه، كما أمر بفحص قانوني يتعلق بمصادر الشهادات الواردة فيه.

ويُعرض "نازا" حاليا ضمن مهرجان نيويورك السينمائي، بعد عرضه الأول في البندقية، فيما أعلن القائمون عليه طرحه لاحقا في عشرات الدول وإتاحته مجانا عبر الإنترنت في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.