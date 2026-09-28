احتجاجات في العراق تنديدا بوقف الرحلات الجوية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجمع مواطنون عراقيون أمام مطار النجف استجابةً لدعوة أطلقتها "حركة النجباء" العراقية، وذلك اعتراضاً على قرار تعليق الرحلات الجوية القادمة من إيران.

وتشير التقارير إلى تجمع حشود كبيرة أمام المطار للاحتجاج على قرار السلطات بوقف الرحلات الإيرانية.

كما شهدت مدينة كربلاء اليوم تجمعاً للاحتجاج على تعليق الرحلات الجوية من إيران -وهو إجراء تم بتوجيه من الولايات المتحدة- واصفين هذه الخطوة بأنها انتهاك للسيادة العراقية.

كم نظم اهالي الناصرية وقفة احتجاجية منددين بوقوف الحكومة إلى جانب الحصار الأمريكي المفروض على الجمهورية الاسلامية.