السفارة الإيرانية في لندن تنفي التكهنات بشأن صلة إيران بحادثة قاعدة فيرفورد الجوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، اليوم الاثنين، بياناً نفت فيه بشدة التكهنات الإعلامية والمواد المنشورة التي تربط إيران باعتقال خمسة مشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا، وأدانت هذه الأفعال بشدة.

وجاء في البيان: ترفض سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن رفضاً قاطعاً وتدين بشدة التكهنات الأخيرة التي لا أساس لها من الصحة والمتحيزة، والتي نشرها بعض الأفراد ووسائل الإعلام البريطانية، حول ربط إيران باعتقال خمسة مشتبه بهم قرب قاعدة فيرفورد الجوية الملكية.

وأضاف البيان: إن نشر مثل هذه التكهنات الملفقة، لا سيما في أعقاب الأعمال العدوانية والإجرامية التي تقوم بها امريكا والكيان الإسرائيلي ضد الشعب الإيراني، لا يهدف إلا إلى تأجيج الدعاية المعادية لإيران في بريطانيا.

وذكر البيان: تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والضرورية لحماية حقوق ومصالح البلاد والشعب الإيراني رداً على الروايات الإعلامية المضللة والمدمرة.

أعلنت الشرطة البريطانية يوم أمس الاحد حالة "حادث كبير" في قرية ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية، وبدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب، مع فرض طوق أمني حول المنطقة.

واعتقلت السلطات 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل "إرهابي" حسب بيان لشرطة لندن، اليوم الأحد، جاء فيه أنه "يمكن الآن تأكيد أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقا في حادثة وقعت ليلا بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشير".

وتقع قرية ويلفورد جنوب غرب إنجلترا بجوار قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي يستخدمها أيضا سلاح الجو الأمريكي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي قوله إن قاعدة فيرفورد منصة مهمة لانطلاق المهام العسكرية التي تستهدف إيران، مبيّنا أنه تم رفع مستوى التهديد في القاعدة ليل السبت.