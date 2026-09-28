الطيران المدني الايراني: لا يمكن تأكيد رفع حظر الرحلات الجوية إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علّق أبوذر شيرودي، رئيس منظمة الطيران المدني الايراني، على تقارير صادرة عن بعض المصادر الأجنبية تزعم أن شركات الطيران الإيرانية ستستأنف رحلاتها إلى النجف بدءاً من يوم الأربعاء، 30 سبتمبر، واصفاً هذه التقارير بأنها تفتقر إلى الأساس وغير مؤكدة.

وشدد على أنه لم ترد حتى الآن أي توجيهات أو إخطارات رسمية بشأن رفع حظر الطيران المفروض على الشركات الإيرانية المتجهة إلى العراق، وأن الأمر لا يزال مجرد تكهنات إعلامية.

وفي إشارته إلى أن الحكومة العراقية لم تصدر رداً رسمياً بشأن هذه المسألة بعد، أضاف أن الجانب العراقي ينسق حالياً مع مقدمي الخدمات في المطارات لتسهيل تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية.

كما نوه بأن منظمة الطيران المدني تجري مشاورات مستمرة وتسعى بجدية لاستئناف الرحلات؛ ومع ذلك، فإنه لا يمكن الإعلان عن موعد محدد للاستئناف إلا بعد استلام وثائق رسمية والتوصل إلى قرار نهائي.

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