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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٨:٣٩ م

اللواء عبداللهي: القوات المسلحة الايرانية وقوى المقاومة سترد بشكل مدمر على أي تهديد

اللواء عبداللهي: القوات المسلحة الايرانية وقوى المقاومة سترد بشكل مدمر على أي تهديد

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بأن القوات المسلحة الإيرانية، إلى جانب مقاتلي ومجاهدي المقاومة الإسلامية، على أتم الاستعداد لتوجيه رد حاسم ومدمر لأي تهديد يواجه الأمة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء عبد الرحيم موسوي - رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي - رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني. وفي معرض تعليقه على محاولات العدو الصهيوني-الأمريكي لإضعاف جبهة المقاومة، قال: "لقد توهم العدو أن الغياب الجسدي لسيد المقاومة' سيؤدي إلى انهيار الركيزة الأساسية للمقاومة؛ إلا أن حسابات العدو باءت بالفشل مرة أخرى".

وأضاف: "لم تضعف جبهة المقاومة فحسب، بل حققت وحدة استراتيجية - علنية وسرية".

وشدد اللواء موسوي على مواصلة النهج الذي سلكه الشهيد السيد حسن نصر الله، قائلاً: "إن نهج ذلك الشهيد مستمر بثبات في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، وفي أقصى بقاع جغرافيا المقاومة والمطالبين باحقاق الحقيقة".

كما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قائلاً: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مقاتلي ومجاهدي المقاومة الإسلامية، على أتم الاستعداد لتوجيه رد حاسم ومدمر لأي تهديد يواجه الأمة الإسلامية".

رمز الخبر 1974223

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