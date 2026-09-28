اللواء عبداللهي: القوات المسلحة الايرانية وقوى المقاومة سترد بشكل مدمر على أي تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر اللواء عبد الرحيم موسوي - رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي - رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني. وفي معرض تعليقه على محاولات العدو الصهيوني-الأمريكي لإضعاف جبهة المقاومة، قال: "لقد توهم العدو أن الغياب الجسدي لسيد المقاومة' سيؤدي إلى انهيار الركيزة الأساسية للمقاومة؛ إلا أن حسابات العدو باءت بالفشل مرة أخرى".

وأضاف: "لم تضعف جبهة المقاومة فحسب، بل حققت وحدة استراتيجية - علنية وسرية".

وشدد اللواء موسوي على مواصلة النهج الذي سلكه الشهيد السيد حسن نصر الله، قائلاً: "إن نهج ذلك الشهيد مستمر بثبات في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، وفي أقصى بقاع جغرافيا المقاومة والمطالبين باحقاق الحقيقة".

كما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قائلاً: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مقاتلي ومجاهدي المقاومة الإسلامية، على أتم الاستعداد لتوجيه رد حاسم ومدمر لأي تهديد يواجه الأمة الإسلامية".