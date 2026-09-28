إيران تحرز ذهبية وفضية في اليوم التاسع من الألعاب الآسيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن اليوم التاسع من دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا شهد، إحراز المنتخب الإيراني ميدالية ذهبية بواسطة "علي عالي بور" في رفع الأثقال، وأخرى فضية عن طريق "رامين أحمد زادة" في الكوراش فيما أنهى "نوشاد عالميان" في كرة الطاولة منافساته بإحراز الميدالية البرونزية التي كان قد ضمنها مسبقا.

وفي منافسات رفع الأثقال، توّج "عالي بور" بالميدالية الذهبية في وزن 95 كلغ، بعدما سجل رقما قياسيا عالميا في المجموع، ليضيف بذلك ثامن ميدالية ذهبية إلى رصيد البعثة الإيرانية. وكان "مير مصطفى جوادي" اللاعب الإيراني الآخر في منافسات رفع الأثقال اليوم، لكنه اكتفى بالمركز الخامس.

وفي منافسات الكوراش، أحرز "أحمد زادة" الميدالية الفضية، رغم الإصابة التي تعرض لها خلال المنافسات.

أما "عالميان" الذي كان قد ضمن مسبقا الميدالية البرونزية في منافسات كرة الطاولة، فقد أنهى مشواره في الدورة بالميدالية ذاتها، بعد خسارته أمام المصنف الأول عالميا.

وكان فوز منتخبي إيران في الكرة الطائرة وكرة الماء من أبرز النتائج الأخرى التي حققتها البعثة الرياضية الإيرانية اليوم الاثنين، ضمن النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية.

وتحتل البعثة الإيرانية المركز الثامن في جدول ترتيب الميداليات، برصيد 8 ميداليات ذهبية و 15 فضية و 9 برونزيات.