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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١٠:٠١ م

المتحدث باسم منظمة الطيران المدني لـ مهر: أنباء استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف غير صحيحة

المتحدث باسم منظمة الطيران المدني لـ مهر: أنباء استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف غير صحيحة

نفى المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، في تصريح لوكالة "مهر" صحة التقارير التي تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف (والعكس).

أفاد مراسل وكالة "مهر" للأنباء بأنه تم تداول أخبار خلال الساعات الماضية تفيد باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين إيران والعراق بعد توقف دام عدة أيام؛ حيث كانت وزارة النقل العراقية قد أعلنت أن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران اعتباراً من يوم الثلاثاء.

إلا أن مجيد أخوان، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، نفى في تصريح لوكالة "مهر" صحة التقارير التي تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف (والعكس).

وبناءً على ذلك، لم تؤكد منظمة الطيران المدني -حتى الآن- الأنباء المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية بين إيران والنجف.

رمز الخبر 1974225

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