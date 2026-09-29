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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٠٨ م

مسؤول إسرائيلي سابق: سأرفع دعوى قضائية ضد نتنياهو

مسؤول إسرائيلي سابق: سأرفع دعوى قضائية ضد نتنياهو

لا تزال تداعيات الفشل الأمني للكيان الصهيوني أمام عملية طوفان الأقصى مستمرة بعد سنوات، وقد أعلن رئيس الشاباك السابق عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد نتنياهو.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن عربي 21 أن رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام للكيان الصهيوني السابق، أعلن أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء هذا الكيان، لأن نتنياهو وصفه بأنه المسؤول عن الفشل الأمني الإسرائيلي في عملية طوفان الأقصى.

وشدد بار على أن نتنياهو شن هجمات حادة ضده، ولا يقبل مسؤولية فشله على مدى ثلاث سنوات. وهو يمنع تشكيل لجنة تقصي حقائق رسمية من جانب تل أبيب.

وأضاف رئيس الشاباك السابق أن بعض التحذيرات التي قُدمت لنتنياهو قبل العملية تتكشف تدريجياً؛ تحذيرات لم يمنحها رئيس الوزراء الإسرائيلي أي أهمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1974239

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