نبيه بري: ترامب يمارس ضغطاً على إسرائيل لوقف الحرب على لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المنار أن نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، قال إن العائق الرئيسي أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان هو عدم التزام إسرائيل ببنود جميع الاتفاقيات المبرمة لإنهاء الحرب.

وأضاف أن الحكومة الأميركية وترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان.

وقال رئيس البرلمان اللبناني إنه لا تزال هناك فرصة لمنع ارتكاب خطأ عدم تمديد مهمة قوات اليونيفيل المتمركزة في جنوب لبنان.

وأوضح نبيه بري أن حق لبنان في ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها هو حق سيادي لا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

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