الرباع "علي داوودي" يحرز ذهبية الوزن فوق الثقيل لإيران في دورة الألعاب الآسيوية 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أُسدل اليوم الثلاثاء في مدينة ناغويا اليابانية الستار على منافسات رفع الأثقال في النسخة العشرين من الألعاب الآسيوية، بإقامة منافسات الوزن فوق الثقيل.

وقبل منافسات الوزن فوق الثقيل، أحرز الرباع "علي عالي‌پور" ذهبية وزن 95 كلغ للرجال، فيما نالت الرباعتين "ريحانة كريمي" و"مهسا بهشتي" برونزيتي وزني 77 و86 كلغ على التوالي.

اما في منافسات الوزن فوق الثقيل، خاض الرباع الايراني "علي داوودي"، منافسة قوية ضد كل من البحريني "غور ميناسيان" والعراقي "علي عمار" من أجل الصعود إلى منصة التتويج.

وبالتالي حصد الرباع الإيراني "علي داوودي" الميداية الذهبية بمجموع 466 كلغ (204 كلغ خطف + 262 كلغ نتر)، فيما نال الرباع العراقي "علي عمار" الفضية بمجموع 465 كلغ (219 كلغ خطف حطم بها الرقم العالمي + 246 كلغ نتر)، وذهبت البرونزية للبحريني "غور ميناسيان" بمجموع 440 كلغ.