بزشكيان: الحدود لن تکون عائقاً أمام تطوير العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الرئيس بزشكيان بنائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، شاهين مصطفاييف، مساء الثلاثاء ، وأشار إلى التطور المتنامي للعلاقات بين البلدين، مؤكداً على ضرورة الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لتعميق وتطوير العلاقات بين طهران وباكو.

وأوضح الرئيس أن لجمهورية أذربيجان مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية، قائلاً: "نحن أقارب وأشقاء، وعلينا توسيع نطاق العلاقات والتواصل بين البلدين من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ومزايا الجوار".

وأشار بزشكيان إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات، مضيفًا: "إن العلاقات العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية بين البلدين مترابطة، وعلينا تعميق هذه العلاقات وتعزيزها أكثر من أي وقت مضى بجهود مشتركة".

وشدد الرئيس على ضرورة ألا تشكل الحدود عائقًا أمام تطوير العلاقات بين البلدين، مصرحًا: "يجب علينا استغلال إمكانات الحدود المشتركة والموقع الجغرافي للبلدين لتعزيز التفاعلات وتوسيع التعاون الثنائي".

كما أعرب بزشكيان عن ارتياحه للتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان ولقاءاته مع وزراء الطرق والتنمية الحضرية والطاقة، مؤكدًا على ضرورة تسريع تنفيذ هذه الاتفاقيات، قائلًا: "نأمل أن تدخل التفاهمات التي تم التوصل إليها، بفضل جهود ومتابعة الجانبين الجادة، مرحلة التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وتابع الرئيس حديثه مؤكداً على أهمية تطوير طرق النقل والاتصالات كأحد أهم الوسائل لربط البلدين والشعبين، قائلاً: "يجب تطوير الطرق البرية والجوية والسكك الحديدية بين البلدين أكثر من أي وقت مضى". فكلما زاد ربط هذه الطرق وتعزيزها، كلما توفرت المزيد من الأسس لزيادة وتوطيد العلاقات بين الشعبين.

وأضاف بزشكيان: "علينا اتخاذ خطوات بتعاون وإرادة مشتركة لتحقيق الأهداف المتفق عليها بين البلدين وضمان المصالح المشتركة للشعبين".

وفي هذا الاجتماع، أعرب السيد شاهين مصطفاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، عن ارتياحه للقاء الرئيس الإيراني، وقدم تقريراً عن برامجه واجتماعاته مع عدد من وزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتفاهمات التي تم التوصل إليها.

وأكد نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين.

كما أكد مصطفىييف على أهمية تعزيز طرق وممرات النقل والاستفادة من القدرات الحالية في هذا المجال، مشيراً إلى الإرادة المشتركة بين طهران وباكو لتطوير التعاون في مجال النقل والاتصالات.