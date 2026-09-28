مدارس اليمن ضمن بنك أهداف السعودية؛ أكثر من 2700 هجوم على المراكز التعليمية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في صنعاء أعلنت أن الهجمات السعودية على البلاد استهدفت خلال 12 عاماً أكثر من 2775 مركزاً تعليمياً وتربوياً.

وأضافت هذه الهيئة أن الهجمات السعودية على المدارس وأبراج الاتصالات تصاعدت منذ 3 سبتمبر. ويُظهر الهجوم على مدرسة دمّرتها السعودية للمرة الثالثة أننا نواجه سياسة مبرمجة ضد التعليم.

وأوضحت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية أنها تدين هجوم الطائرات السعودية على مدرسة الروض في تعز وتدميرها بالكامل.

وقبل ساعة، أفادت وكالة سبأ في صنعاء أن الطائرات السعودية استهدفت للمرة الثالثة مدرسة الروض في قسم الربيعية، شمال غرب تعز اليمنية، ودمّرت ما تبقى من المدرسة.

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