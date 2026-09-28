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٢٨‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ١:٢٢ م

مدارس اليمن ضمن بنك أهداف السعودية؛ أكثر من 2700 هجوم على المراكز التعليمية

مدارس اليمن ضمن بنك أهداف السعودية؛ أكثر من 2700 هجوم على المراكز التعليمية

أفادت هيئة حقوقية يمنية بأكثر من 2700 هجوم سعودي على المراكز التعليمية في البلاد، وتصاعد الهجمات على المدارس.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في صنعاء أعلنت أن الهجمات السعودية على البلاد استهدفت خلال 12 عاماً أكثر من 2775 مركزاً تعليمياً وتربوياً.

وأضافت هذه الهيئة أن الهجمات السعودية على المدارس وأبراج الاتصالات تصاعدت منذ 3 سبتمبر. ويُظهر الهجوم على مدرسة دمّرتها السعودية للمرة الثالثة أننا نواجه سياسة مبرمجة ضد التعليم.

وأوضحت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اليمنية أنها تدين هجوم الطائرات السعودية على مدرسة الروض في تعز وتدميرها بالكامل.

وقبل ساعة، أفادت وكالة سبأ في صنعاء أن الطائرات السعودية استهدفت للمرة الثالثة مدرسة الروض في قسم الربيعية، شمال غرب تعز اليمنية، ودمّرت ما تبقى من المدرسة.

/انتهى/

رمز الخبر 1974206

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