تحديد قائمة المرشحين المختصرة لنيل ميدالية الرسول(ص)/ تكريم الفائزين النهائيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب تقرير مكتب التواصل والترويج لمؤسسة مصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا، عُقد الاجتماع النهائي للفريق العلمي لوسام الرسول(ص)، الذي كان يُعرف سابقاً باسم ميدالية العالم الشاب، في مؤسسة مصطفى(ص) للعلوم والتكنولوجيا بحضور رؤساء لجان التحكيم في كل مجال علمي.

وفي هذا الاجتماع، أُعلنت القائمة الأولية التي جرى فحصها لوسام الرسول(ص) وتضم أكثر من مئة ألف شخص في سبعة مجالات علمية، حيث ضمت العلوم الحيوية والطبية 55 ألفاً و878 شخصاً، والفيزياء 4 آلاف و675 شخصاً، والكيمياء 7 آلاف و897 شخصاً، والرياضيات ألفاً و965 شخصاً، وعلوم الحاسوب 5 آلاف و589 شخصاً، والهندسة 26 ألفاً و377 شخصاً في القائمة الأولية لهذا الوسام. كما حصل 14 شخصاً بشكل خاص في مجال النانو على رتبة كافية للحضور في القائمة الأولية.

إن لجنة التحكيم حددت في خلاصة مجموع الاجتماعات السابقة المرشحين في القائمة المختصرة، وبناءً على ذلك ضُمّ 4 أشخاص في العلوم الهندسية، و4 أشخاص للعلوم الأساسية، و4 أشخاص للرياضيات، و4 أشخاص لعلوم الحاسوب، و8 أشخاص للعلوم الحيوية والطبية في هذه القائمة.

كما جرت في هذا الاجتماع مشاورات بشأن قائمة المرشحين النهائيين، وتقرر إقامة حفل تكريم الفائزين في شهر ديسمبر 1405. وإلى جانب إيران، تُعدّ دول إسلامية أخرى أيضًا من بين الخيارات المطروحة لاستضافة حفل تقديم الميدالية.

من جانبه، اعتبر حسين نادري منش، رئيس الفريق العلمي لوسام الرسول(ص)، أن عالمية هذه الميدالية وإقامة حفلها الختامي في دول إسلامية أخرى نقطة في غاية الإيجابية، وأكد ضرورة الاستفادة من طاقات الدول الإسلامية في إقامة هذه الجائزة.

وبناءً على لائحة هذا الوسام، أعلنت أمانة ميدالية الرسول(ص) في شهر ديسمبر الماضي عن دعوة للعلماء دون سن الأربعين المقيمين في الدول الإسلامية، وكان لدى المؤسسات أو الشخصيات العلمية حتى 20 يناير 2026 مهلة لترشيح من يرونه لهذا الوسام.

تشكّل وسام الرسول(ص) بوقف الجائزة النقدية للفائزين في دورات مختلفة من جائزة مصطفى(ص)، وهم البروفيسور أوغور شاهين، والبروفيسور أميد فرخ زاد، والدكتور وهاب ميرركني، الفائزون في أعوام 2019 و2023 و2025 على التوالي، وأُقيمت دورته الأولى باسم وسام العلماء الشباب في عام 2025 وبالتزامن مع الدورة السادسة لجائزة مصطفى(ص).

شروط الترشح لوسام الرسول(ص)

يُمنح هذا الوسام للأعمال المؤثرة في مجالات علوم وتكنولوجيا الطب والعلوم الحيوية، والعلوم الأساسية والهندسية، وعلوم الحاسوب، ويمكن للعلماء الشباب في الدول الإسلامية الترشح لنيل هذا الوسام.

ويجب أن يُعرّف أصحاب الأعمال العلمية من قبل طرف ثالث علمي وتكنولوجي، يشمل الجامعات والمراكز البحثية، والجمعيات والمراكز العلمية والتكنولوجية البارزة، والمجامع العلمية أو حدائق العلوم والتكنولوجيا، والعلماء البارزين.

وعلى أساس سن الأربعين، يكون نهاية العام الذي سيُمنح فيه هذا الوسام؛ أي في هذه الدورة، عام 2026، والعلماء المولودون في عام 1987 وما بعده يستوفون شرط السن للترشح لهذا الوسام.

ولا تقتصر هذه الجائزة على الوسام وشهادة التقدير، بل تشمل أيضاً مبلغاً نقدياً قدره 10 آلاف دولار للفائزين.

وقد تشكّل وسام الرسول(ص) في إطار تشجيع العلماء الشباب في العالم الإسلامي وتكريم إنجازاتهم المؤثرة، باعتباره أحد رموز الكفاءة والتفوق العلمي للجيل الشاب النخبوي.