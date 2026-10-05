سي إن إن: خبراء يبدون دهشتهم من ادعاء ترامب المثير للسخرية بشأن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شبكة «سي إن إن» الأمريكية أكدت في تقرير تحليلي أن ادعاء ترامب الأخير بشأن المنشآت النووية الإيرانية التي استُهدفت خلال العام الماضي، لم يثر دهشة الأمريكيين العاديين فحسب، بل أثار أيضاً استغراب خبراء البرنامج النووي الإيراني.

وكان ترامب قد زعم أن هذه المنشآت كانت بمثابة مصانع لإنتاج المخدرات!

وقال جيمس أكتون، أحد مديري برنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي: سمعت تصريحات ترامب، هذا أمر غريب، وهو جديد بالنسبة لي. على حد علمي، لم تُستخدم منشأة فوردو لإنتاج المخدرات، ولم أسمع من قبل أي ادعاء من هذا النوع.

وأضافت «سي إن إن» أن من الواضح أن ترامب أخطأ في هذا الشأن، لكنه لا يعترف بأي خطأ، وبدلاً من تصحيح موقفه يصر عليه.

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات ترامب جاءت بعد موقفه بشأن المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، موضحةً أنه أطلق هذا الادعاء بحق إيران بعد يوم طويل من التنقل، بدأه من البيت الأبيض إلى تكساس ثم أوكلاهوما، وذلك براً.