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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٨:٣٧ ص

بزشكيان: الحكومة تتبنى استراتيجية جديدة لمواجهة الظروف الاستثنائية

بزشكيان: الحكومة تتبنى استراتيجية جديدة لمواجهة الظروف الاستثنائية

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية "مسعود بزشكيان" في تدوينة له أن الحكومة قد انتهجت مسارا جديدا في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس "بزشكيان" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": إن الحكومة تتبنى نهجاً مستحدثاً لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة.

وأوضح الرئيس "بزشكيان" أن المخططات التي استهدفت البلاد خلال الأشهر الماضية ركزت على استهداف الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، في محاولة لممارسة ضغوط على الشعب الإيراني.

واختتم بزشكيان تصريحه بالإشارة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أنه بفضل العناية الإلهية، والتفاف الشعب، والجهود الحثيثة للكوادر الحكومية، تم إحباط مساعي الأعداء في تحقيق أهدافهم ضمن ما يُعرف بـ"الحرب الاقتصادية".

/انتهی/

رمز الخبر 1974361
جواد ماستری فراهانی

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