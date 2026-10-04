بزشكيان: الحكومة تتبنى استراتيجية جديدة لمواجهة الظروف الاستثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس "بزشكيان" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": إن الحكومة تتبنى نهجاً مستحدثاً لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة.



وأوضح الرئيس "بزشكيان" أن المخططات التي استهدفت البلاد خلال الأشهر الماضية ركزت على استهداف الشرايين الحيوية للاقتصاد الوطني، في محاولة لممارسة ضغوط على الشعب الإيراني.



واختتم بزشكيان تصريحه بالإشارة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية، مؤكداً أنه بفضل العناية الإلهية، والتفاف الشعب، والجهود الحثيثة للكوادر الحكومية، تم إحباط مساعي الأعداء في تحقيق أهدافهم ضمن ما يُعرف بـ"الحرب الاقتصادية".



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