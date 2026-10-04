برلماني ايراني: سياسة إيران التي لا تتغير ولن نتراجع عن مواقفنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه في حديث للصحفيين حول آخر المستجدات بين إيران والولايات المتحدة، على هامش مراسم تأبين شقيقة وزير الخارجية، حيث صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحافظ على سيطرتها بحزم وثبات على مضيق هرمز، وإن هذا الوضع سيستمر، مؤكداً أن هذه سياسة إيران التي لا تتغير.

وفي معرض حديثه عن تهديدات ترامب، بيّن "بروجردي" أن "ترامب دأب دائماً على توجيه لغة التهديد إلى إيران، وليس هذا بالأمر الجديد"، مضيفاً: لقد اعتدنا على تصريحات ترامب والخطاب غير المألوف للرئيس الأمريكي.

ورأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن "الامريكان ومن حيث المبدأ، لن يدخلوا في أجواء عسكرية وعملياتية متوترة إلى حين إجراء انتخابات الكونغرس"، مؤكدا انه "في حال اقدموا على ذلك، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب على أهبة الاستعداد تماماً".

وختم "بروجردي"، قائلا: بكل المقاييس، نحن الفائزون في هذه الحرب في مضيق هرمز، وستستمر هذه السياسة بحزم.