3 عمليات خاصة للقوات المسلحة اليمنية ضد أهداف في الأراضي السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة المسيرة أن يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أعلن في بيان أن هذه القوات نفذت ثلاث عمليات خاصة باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة.

وقال سريع إن القوات المسلحة اليمنية استهدفت في العملية الأولى مطار الملك خالد في الرياض، مما أدى إلى اضطراب الرحلات في هذا المطار.

وبحسب هذا البيان، استهدفت العملية الثانية مصفاة أرامكو في رابغ، وأدى ذلك إلى اندلاع حريق في موقع الهدف.

وأضاف سريع أن العملية الثالثة استهدفت مطار أبها، وقاعدة خميس مشيط، ومعسكر عاكفة في منطقة عسير، وكذلك مواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن هذه المجموعة من العمليات جرت في إطار الرد على "العدوان السعودي" على اليمن؛ وهي هجمات قال إنها شملت خلال الـ24 ساعة الماضية 60 هجوماً جوياً وصاروخياً.

وبحسب هذا البيان، استهدفت الهجمات الجوية والصاروخية السعودية صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وأدت، بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إلى استشهاد وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن مجموع الهجمات الجوية والصاروخية السعودية على هذا البلد منذ بدء تصاعد التوتر بلغ ألف هجوم و576 هجوماً.

وحذر سريع في استمرار هذا البيان جميع شركات الطيران في العالم التي تستخدم الأجواء السعودية بشأن مواصلة رحلاتها.

كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الأجواء السعودية، باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدستين، ستكون مسرحاً لعملياتهم.

وقال إن القوات المسلحة اليمنية لا تتحمل أي مسؤولية عن تداعيات تجاهل هذه الشركات للتحذير بشأن مواصلة استخدام الأجواء السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إنهم يمتلكون قدرات وإمكانات تمكنهم، بعون الله، من مواجهة هذا التصعيد.

وأضاف سريع في الختام أنهم استعدوا لمثل هذا اليوم، وأن ميدان المعركة هو الذي سيحكم.

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