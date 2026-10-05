عقد اجتماع مشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أن وفداً رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش في هذا البلد سيسافر اليوم الاثنين إلى السعودية.

وبحسب هذا التقرير، فإن هدف سفر الوفد الباكستاني رفيع المستوى إلى السعودية هو المشاركة في اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية المشكلة بموجب اتفاقية مكة.

وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية أن مسؤولين بارزين من الدول الأعضاء، أي باكستان والسعودية وتركيا، سيشاركون في هذا الاجتماع في الرياض.

ومن المقرر أن يُجرى في اجتماع الرياض بحث وتشاور حول آخر التطورات في المنطقة والتعاون الجاري في إطار اتفاقية مكة. وكان وزير خارجية باكستان قد أعلن سابقاً أن اللجنة المذكورة ستعقد اجتماعاً طارئاً بشأن تطورات اليمن وعمليات قوات أنصار الله ضد السعودية. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الهجمات السعودية على المناطق السكنية والمدنية في اليمن مستمرة.

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