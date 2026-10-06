أول إكسبو لـ"غلستان" يُقام بمحورية أسواق آسيا الوسطى

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد العلي كيان مهر قال ظهر الثلاثاء في حوار مع الصحفيين إن غلستان تقيم للمرة الأولى حدثاً على المستوى الوطني وأوسع من المحافظة، بمحورية التعريف بقدرات التصدير، لتُعرَّف القدرات الإنتاجية والصناعية والزراعية والاقتصادية في المحافظة بأسواق الهدف أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن هذا الحدث، إلى جانب قدرات غلستان، دُعيت إليه أيضاً محافظات مجاورة لعرض قدراتها التصديرية، وتهيئة أرضية للارتباط بين المنتجين والمصدرين والتجار والمستثمرين.

وتابع معاون تنسيق الشؤون الاقتصادية في محافظة غلستان أنه جرى التخطيط أيضاً لحضور وفود تجارية من دول آسيا الوسطى، وأُجريت المراسلات اللازمة مع سفارات دول المنطقة ليحضر هؤلاء الوفود في المعرض.

وعدّ كيان مهر الهدف الرئيسي لهذا الحدث أوسع من مجرد إقامة معرض، وقال إنهم يسعون إلى أن يتحول هذا المعرض إلى مكان لخلق ارتباط مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين والأسواق الجديدة، وأن يؤدي في النهاية إلى عقود تجارية وتطوير الصادرات وجذب الاستثمار.

وأشار إلى قدرات المنطقة الحرة وموقع غلستان الجغرافي، قائلاً إن المحافظة تمتلك قدرات كبيرة لتطوير التجارة مع دول آسيا الوسطى، وأنه يجب تعريف الفاعلين الاقتصاديين والأسواق الخارجية بهذه القدرات بشكل هادف.

وبحسب ما أعلنه المسؤولون، سيُقام إكسبو غولستان 2026 من 15 إلى 18 ديسمبر في مقر المعارض الدولية في المحافظة، وسيكون محوره التعريف بفرص الاستثمار والقدرات الاقتصادية في المحافظة أمام أسواق آسيا الوسطى وغيرها من أسواق الهدف.

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