وصول فريق من القوات الخاصة للحرس الثوري إلى بيلاروس للمشاركة في مناورة لمكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للقوات البرية للحرس الثوري أعلنت وصول فريق من القوات البرية للحرس الثوري، ممثلاً للقوات المسلحة الإيرانية، إلى بيلاروس للمشاركة في المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضافت أن مشاركة الفريق الإيراني في هذه المناورة تأتي في إطار مواصلة التفاعلات الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، في ظل ما وصفته بمحاولات أعداء إيران والدول الغربية والأوروبية تقليص علاقات طهران مع دول المنطقة.

وأوضحت العلاقات العامة أن فريق القوات الخاصة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري أُرسل إلى بيلاروس للمشاركة في المناورة وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الأعضاء.

وكانت القوات البرية للحرس الثوري قد تولت العام الماضي، بصفتها ممثل الدولة المضيفة الرابعة، مسؤولية استضافة المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة العامة لمدينة شبستر شمال غربي إيران، في إطار تدريبات منظمة شنغهاي للتعاون، حيث عكست المناورة مستوى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية وقدراتها في مجال مكافحة الإرهاب.