اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص في فرنسا منذ بدء احتجاجات الطلاب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة روسيا اليوم أن صحيفة لو فيغارو الفرنسية أعلنت أنه منذ بدء الاحتجاجات في فرنسا، اعتُقل أكثر من 6 آلاف شخص في هذا البلد.

وكان وزير التربية والتعليم الفرنسي قد أعلن يوم الأحد، في أعقاب استمرار احتجاجات الطلاب في هذا البلد، أنه بعد أسبوع من الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب وطلاب المدارس الثانوية، التي وقعت بالتزامن مع اتساع الاحتجاجات الشعبية ضد أوضاع الفصول الدراسية، ستظل ما بين 400 و500 مدرسة ثانوية مغلقة جزئياً أو كلياً.

وقال إدوارد جوفري، وزير التربية والتعليم الفرنسي، إنه بسبب هذه الاضطرابات، سيتم "إيقاف الدروس بشكل كامل أو جزئي".

وقد بدأت احتجاجات الطلاب الفرنسيين قبل نحو 10 أيام في مدارس ضواحي باريس حول موضوع تحسين الظروف التعليمية ونقص المعلمين واكتظاظ الفصول، وتحولت في فترة قصيرة إلى موجة شاملة؛ موجة اتخذت الآن أبعاداً جديدة مع إغلاق مئات المدارس، وانضمام الطلاب الجامعيين والمعلمين، والاشتباكات العنيفة مع الشرطة.

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